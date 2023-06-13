Два великих зернотрейдери Viterra і Bunge оголосили про злиття

Великі агропромислові компанії Bunge і Viterra проведуть злиття в рамках угоди вартістю $8,2 млрд. Про це йдеться в повідомленні Bunge, повідомляє Новое время.

"Злиття Bunge і Viterra створить інноваційну глобальну агрокомпанію, здатну задовольнити потреби дедалі складніших ринків і краще обслуговувати фермерів і кінцевих споживачів" , — ідеться в повідомленні.

Угоду буде оплачено акціями та грошовими коштами. Акціонери Viterra отримають близько 65,6 млн акцій Bunge на загальну суму близько $6,2 млрд і приблизно $2 млрд грошовими коштами. Тобто частка акцій і грошових виплат становитимуть приблизно 75% і 25% відповідно. Також Bunge візьме на себе боргові зобов’язання Viterra на суму $9,8 млрд.

Також Bunge має намір викупити власні акції на $2 млрд. Компанія має намір почати програму buyback «якнайшвидше залежно від ринкових умов і правил SEC. Очікується, що викуп акцій закінчиться протягом 18 місяців після закінчення злиття.

Угоду планують завершити в середині 2024 року, вона має отримати дозволи з боку регулюючих органів та акціонерів Bunge.

Після її закриття акціонерам Viterra належатиме 30% об'єднаної компанії і 33% після закінчення buyback.

Нинішній головний виконавчий директор Bunge Грег Хекман очолить об'єднану компанію.

Про те, що великі зернотрейдери Viterra і Bunge ведуть переговори про злиття стало відомо в травні цього року. Тоді зазначалося, що ця угода може змінити лідерів серед світових торговців зерном.