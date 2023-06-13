В Украине изменились правила выезда ребенка за границу — ГПСУ

В Украине внесли изменения в постановление правительства № 469, в котором урегулировали сроки действия доверенностей, необходимых для выезда детей за границу в случае сопровождения, пишет Владислав Гирман, Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Речь идет о доверенностях, изданных без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и удостоверенных нотариусом.

"Наиболее актуальной по вопросу пересечения государственной границы является норма, предусматривающая проверку действительности доверенностей, изложенных без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и удостоверенных нотариусом в соответствии с законодательством" , — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление Правительства Украины принято 9 мая (вступление в силу 23 мая). Документ предусматривает перечень особенностей (запретов), согласно которому в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены совершаются нотариальные действия.

В частности, постановлением предусмотрено, что нотариально заверенные на белой бумаге доверенности выданные после 23 мая теряют свою действительность.

Доверенности, полученные до 23 мая:

Такие документы будут проверяться пограничниками путем получения справки подтверждения или опровержения удостоверения нотариусом такой доверенности.

Так, если вы имеете подобную доверенность и планируете отправить своего ребенка за границу на отдых и оздоровление в сопровождении третьих лиц — учтите, что указанные бланки, выданные после 23 мая недействительны.

Также бланки, полученные до 23 мая, в случае сомнения по поводу их действительности могут быть проверены пограничниками путем получения справки о подтверждении или опровержении удостоверения нотариусом такой доверенности, что в свою очередь предусматривает отказ в пересечении государственной границы до момента получения подтверждения от нотариуса.

На время введения в Украине военного положения выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенной органом опеки и попечительства, осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы.