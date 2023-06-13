В Україні змінилися правила виїзду дитини за кордон — ДПСУ

В Україні внесли зміни у постанову уряду № 469, в якій врегулювали терміни дії довіреностей, необхідних для виїзду дітей за кордон у випадку супроводу, пише Владислав Гірман, Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Мова йде про довіреності, видані без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідчені нотаріусом.

"Найбільш актуальною стосовно питання перетинання державного кордону є норма, що передбачає перевірку дійсності довіреностей, які були викладені без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідчені нотаріусом відповідно до законодавства" , — йдеться в повідомленні.

Відповідна постанова Уряду України прийнята 9 травня (набрання чинності з 23 травня). Документ передбачає перелік особливостей (заборон), згідно з яким в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування вчиняються нотаріальні дії.

Зокрема, постановою передбачено, що нотаріально завірені на білому папері довіреності видані після 23 травня, втрачають свою дійсність.

Довіреності, отримані до 23 травня:

Такі документи будуть перевірятися прикордонниками шляхом отримання довідки про підтвердження або спростування посвідчення нотаріусом такої довіреності.

Так, якщо ви маєте подібну довіреність і плануєте відправити свою дитину за кордон на відпочинок та оздоровлення у супроводі третіх осіб — врахуйте, що вказані бланки, які видані після 23 травня є недійсними.

Також бланки, які отримані до 23 травня, у разі сумніву щодо їх дійсності можуть бути перевірені прикордонниками шляхом отримання довідки про підтвердження або спростування посвідчення нотаріусом такої довіреності, що своєю чергою передбачає відмову в перетинанні державного кордону до моменту отримання підтвердження від нотаріуса.

На час запровадження в Україні воєнного стану виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону.