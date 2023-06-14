Белый дом отреагировал на заявления Путина о потерях ВСУ

США не придают значения высказываниям диктатора РФ Владимира Путина о потерях Вооруженных Сил Украины в наступлении﻿. Об этом спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге, сообщает Деловая столица.

Она отметила, что только Украина может подробно говорить о боевых действиях на ее территории.

"Что касается комментариев, сделанных Путиным. Как вы знаете, мы не придаем значения оценке России" , — сказала Жан-Пьер.

Во время встречи с военными корреспондентами РФ Путин сказал, что во время наступления Украина якобы "уже потеряла 25-30%" западных вооружений — этот фейк был сразу опровергнут.