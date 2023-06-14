Білий дім відреагував на заяви Путіна про втрати ЗСУ

США не надають значення висловлюванням диктатора РФ Володимира Путіна про втрати Збройних Сил України в наступі﻿. Про це спікер Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила під час брифінгу, повідомляє Ділова столиця.

Вона зазначила, що лише Україна може детально говорити про бойові дії на її території.

"Що стосується коментарів, зроблених Путіним. Як ви знаєте, ми не надаємо значення оцінці Росії" , – сказала Жан-П'єр.

Під час зустрічі з військовими кореспондентами РФ Путін сказав, що під час наступу Україна нібито "вже втратила 25-30%" західних озброєнь – цей фейк був одразу спростований.