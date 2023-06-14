Вода на Херсонщине отступила еще на 32 см - ОВА

За ночь вода на Херсонщине отступила еще на 32 см, однако подтопленными остаются 28 деоккупированных населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

По данным ОВА, по состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2,13 метров. Это на 32 см меньше, чем вечером вторника. Херсонская ОВА отмечает, что динамика на спад воды сохраняется.

В то же время подтопленными остаются 28 деоккупированных населенных пунктов. Вода полностью отошла от сел Завет, Бобровый Кут и Бургунка.

Всего под водой остаются 3103 жилых дома. В течение прошлого дня вода отошла от около полутысячи домов.

Минприроды сообщает﻿, что уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" снизился более чем на 3 метра и составляет 2,44 метра. Каждый час уровень воды снижается на 1-3 см.

В районе природного парка "Нижнеднепровский" вода постепенно сходит, как отмечают в министерстве. Сейчас средний уровень 2,40 м. Также продолжается обмеление акватории в нацпарке "Великий Луг". В нацпарке "Каменская Сечь" уровень снизился более чем на 10 метров.

ГСЧС сообщает﻿, что всего в Херсонской области эвакуированы 2 779 человек, в том числе 300 детей и 77 маломобильных лиц.

Спасены 714 человек, в том числе 30 детей и 40 маломобильных лиц. 378 людям оказана психологическая помощь. Работают 14 эвакуационных пунктов.

Всего с начала работ в ГСЧС поступило 1280 обращений граждан.