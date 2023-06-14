Вода на Херсонщині відступила ще на 32 см - ОВА

За ніч вода на Херсонщині відступила ще на 32 см, проте підтопленими лишаються 28 деокупованих населених пунктів. Про це повідомила прес-служба Херсонської обласної військової адміністрації

За даними ОВА, станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,13 метра. Це на 32 см менше, ніж увечері у вівторок. Херсонська ОВА наголошує, що динаміка на спад води зберігається.

Водночас, підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка.

Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла близько півтисячі будинків.

Мінприроди повідомляє, що рівень води в Дніпрі на позначці "Херсон" знизився більш ніж на 3 метри і становить 2,44 метри. Щогодини рівень води знижується на 1-3 см.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить, як зазначають у міністерстві. Наразі середній рівень 2,40 м. Також триває обмілення акваторії у нацпарку "Великий Луг". У нацпарку "Каменська Січ" рівень знизився більш як на 10 метрів.

ДСНС повідомляє, що всього в Херсонській області евакуйовано 2 779 осіб, у тому числі 300 дітей та 77 маломобільних осіб.

Врятовано 714 осіб, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб. 378 людям надано психологічну допомогу. Працюють 14 евакуаційних пунктів.

Усього з початку робіт до ДСНС надійшло 1280 звернень громадян.