В Украине ранен ближайший соратник Кадырова - РосСМИ
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов получил ранение, «но он жив». Об этом сообщили российскому телеканалу «Звезда» в пресс-службе Госдумы.
Где именно получил ранение соратник главы Чечни Рамзана Кадырова и когда это произошло, в Госдуме не уточнили.
Ранее воюющий в ВСУ политолог Кирилл Сазонов написал в фейсбуке, что кортеж Делимханова был якобы обстрелян в Запорожской области. Вместе с депутатом якобы погибли около 200 человек из его сопровождения. Тела, как утверждает Сазонов, были вывезены на вертолетах, чтобы сохранить случившееся в тайне.
Подтверждения этой информации нет.
В телеграм-канале Рамзана Кадырова вскоре появился пост, в котором глава Чечни заявил, что Делимханов не выходит на связь.
"Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать", — говорится в посте руководителя Чечни.