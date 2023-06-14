В Украине ранен ближайший соратник Кадырова - РосСМИ

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов получил ранение, «но он жив». Об этом сообщили российскому телеканалу «Звезда» в пресс-службе Госдумы.

Где именно получил ранение соратник главы Чечни Рамзана Кадырова и когда это произошло, в Госдуме не уточнили.

Ранее воюющий в ВСУ политолог Кирилл Сазонов написал в фейсбуке, что кортеж Делимханова был якобы обстрелян в Запорожской области. Вместе с депутатом якобы погибли около 200 человек из его сопровождения. Тела, как утверждает Сазонов, были вывезены на вертолетах, чтобы сохранить случившееся в тайне.

Подтверждения этой информации нет.

В телеграм-канале Рамзана Кадырова вскоре появился пост, в котором глава Чечни заявил, что Делимханов не выходит на связь.