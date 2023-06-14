В Україні поранено найближчого соратника Кадирова - РосЗМІ

Депутат Держдуми від Чечні Адам Делімханов отримав поранення, але він живий. Про це повідомили російському телеканалу «Звезда» у прес-службі Держдуми РФ.

Де саме поранено соратник голови Чечні Рамзана Кадирова і коли це сталося, в Держдумі не уточнили.

Політолог Кирило Сазонов, який воює у ЗСУ, написав у фейсбуці, що кортеж Делімханова був нібито обстріляний у Запорізькій області. Разом із депутатом нібито загинули близько 200 осіб із його супроводу. Тіла, як стверджує Сазонов, були вивезені на вертольотах, щоб зберегти те, що сталося в таємниці.

Підтвердження цієї інформації немає.

У телеграм-каналі Рамзана Кадирова невдовзі з'явився пост, в якому глава Чечні заявив, що Делімханов не виходить на зв'язок.