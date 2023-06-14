В Україні поранено найближчого соратника Кадирова - РосЗМІ
Депутат Держдуми від Чечні Адам Делімханов отримав поранення, але він живий. Про це повідомили російському телеканалу «Звезда» у прес-службі Держдуми РФ.
Де саме поранено соратник голови Чечні Рамзана Кадирова і коли це сталося, в Держдумі не уточнили.
Політолог Кирило Сазонов, який воює у ЗСУ, написав у фейсбуці, що кортеж Делімханова був нібито обстріляний у Запорізькій області. Разом із депутатом нібито загинули близько 200 осіб із його супроводу. Тіла, як стверджує Сазонов, були вивезені на вертольотах, щоб зберегти те, що сталося в таємниці.
Підтвердження цієї інформації немає.
У телеграм-каналі Рамзана Кадирова невдовзі з'явився пост, в якому глава Чечні заявив, що Делімханов не виходить на зв'язок.
"Прошу українську розвідку надати інформацію про те, за яким саме місцем і по яких позиціях було завдано удару, щоб все-таки я зміг знайти мого дорогого БРАТА. Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу посприяти" , - йдеться у пості керівника Чечні.