Залужный не дал взорвать мосты в Киеве – BBC

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в начале полномасштабного вторжения России в Украину и попытки окружения Киева не дал согласия на подрыв мостов в столице, сообщает BBC-Украина.

По данным украинской службы BBC, разговор об этом возник 26 февраля 2022 года.

На третий день полномасштабного вторжения РФ в Украину уже было очевидно, что план россиян "захватить Киев за три дня" провалился, однако они подошли очень близко к столице.

Россияне не смогли высадить десант с военной техникой в Гостомеле, однако взяли в оперативное окружение Чернигов, стремительно продвигались по Сумщине и со дня на день могли выйти на левобережные пригороды Киева.

Публично власть призвала украинцев не паниковать, однако между собой члены правительства начали активно обсуждать идею взорвать все киевские мосты, чтобы задержать российскую армию перед рекой Днепр и не допустить врага в правительственный квартал.

Тогда один из высокопоставленных чиновников набрал тогдашнего главу СБУ Ивана Баканова и требовал, чтобы тот приказал своим спецназовцам взорвать мосты и отрезать левый берег Днепра от правого, пишет BBC News Украина.