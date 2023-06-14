Залужний не дав підірвати мости в Києві – BBC

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та спроби оточення Києва не дав згоди на підрив мостів у столиці, повідомляє BBC.

За даними української служби BBC, розмова про це виникла 26 лютого 2022 року.

На третій день повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже було очевидно, що план росіян "захопити Київ за три дні" провалився, проте вони підійшли дуже близько до столиці.

Росіяни не змогли висадити десант із військовою технікою в Гостомелі, проте взяли в оперативне оточення Чернігів, стрімко просувалися Сумщиною і з дня на день могли вийти на лівобережні передмістя Києва.

Публічно влада закликала українців не панікувати, однак між собою члени уряду почали активно обговорювати ідею підірвати усі київські мости, аби затримати російську армію перед річкою Дніпро і не допустити ворога до урядового кварталу.

Тоді один із високопоставлених урядовців набрав тодішнього голову СБУ Івана Баканова і вимагав, аби той наказав своїм спецпризначенцям підірвати мости і відрізати лівий берег Дніпра від правого, пише BBC News Україна.