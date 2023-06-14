В России загорелась тепловая электростанция — росСМИ

В России начался пожар на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, сообщает Деловая столица.

Видео пожара публикуют российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, горит кровля на шестом энергоблоке. Площадь пожара – 200 квадратных метров.

По информации российских ресурсов, огонь перекинулся на кровлю пятого энергоблока.

Очевидцы сообщают, что перед возгоранием слышали два взрыва.

Россияне также уточняют, что в результате пожара пострадали три работника станции.

Причиной возгорания предварительно называют "нарушение технологического процесса" в шестом блоке.

Отметим, от ГРЭС до подконтрольной Украине территории более 200 километров.

Напомним, в Залесовском округе Алтайского края России 5 июня вспыхнул сильный пожар на электрической подстанции, в результате чего Залесовский округ остался без света.