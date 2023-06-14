У Росії спалахнула теплова електростанція — росЗМІ

У Росії розпочалася пожежа на Новочеркаській ДРЕС в Ростовській області, повідомляє Ділова столиця.

Відео пожежі публікують російські Telegram-канали.

За попередніми даними, горить покрівля на шостому енергоблоці. Площа пожежі — 200 квадратних метрів.

За інформацією російських ресурсів, вогонь перекинувся на покрівлю п'ятого енергоблока.

Очевидці повідомляють, що перед загорянням чули два вибухи.

Росіяни також уточнюють, що внаслідок пожежі постраждали троє працівників станції.

Причиною загоряння попередньо називають "порушення технологічного процесу" у шостому блоці.

Зазначимо, від ДРЕС до підконтрольної Україні території – понад 200 кілометрів.