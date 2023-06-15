В России назначили "выборы" на оккупированных территориях Украины

В России планируют провести "выборы" на оккупированных территориях Украины 10 сентября. Об этом российское агентство ТАСС со ссылкой заявление заместителя председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаева и председателя комиссии Эллы Памфиловой, сообщает Украинская правда.

По словам главы российской ЦИК, Минобороны РФ и ФСБ считают возможным проведение так называемых выборов на оккупированных территориях четырех регионов Украины.

"Выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований" назначены на 10 сентября – Единый день голосования в России. Решение комиссии направят президенту РФ Владимиру Путину.