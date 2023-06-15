У Росії призначили "вибори" на окупованих територіях України

У Росії планують провести "вибори" на окупованих теренах України 10 вересня. Про це російське агентство ТАРС із посиланням на заяву заступника голови Центральної виборчої комісії РФ Микола Булаєва та голови комісії Елли Памфілової, повідомляє Українська правда.

За словами голови російської ЦВК, Міноборони РФ та ФСБ вважають за можливе проведення так званих виборів на окупованих територіях чотирьох регіонів України.

"Вибори депутатів заксобрань та представницьких органів муніципальних утворень" призначені на 10 вересня - Єдиний день голосування в Росії. Рішення комісії надішле президенту РФ Володимиру Путіну.