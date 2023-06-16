Украина нашла 11 пленных украинцев, которых РФ передала Венгрии

Украинские власти установили местонахождение 11 украинских защитников, которых после взятия в плен россиянами удерживают на территории Венгрии. Об этом сообщил украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

Котенко сообщил, что благодаря слаженной работе команды уполномоченного было установлено, что на территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор удерживала как военнопленных.

"Сейчас установлены фамилии наших героев, маршрут их перемещения в Венгрию, уведомлены их родственники и соответствующие правоохранительные органы.

Следует отметить, что до сих пор о 7 из 11 наших граждан, место содержания которых было установлено, вообще не было никаких сведений" , - заявил Котенко.

До возвращения защитников на территорию Украины они продолжают оставаться в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Котенко отметил, что сбор и анализ информации о пропавших без вести во время военных действий является одним из приоритетных направлений его деятельности как уполномоченного