Україна знайшла 11 полонених українців, яких РФ передала Угорщині

Українська влада встановила місцезнаходження 11 українських захисників, яких після взяття в полон росіянами утримують на території Угорщини. Про це повідомив український уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти, Олег Котенко.

Котенко повідомив, що завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини наразі перебуває 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених.

"Зараз встановлено прізвища наших героїв, маршрут їхнього переміщення до Угорщини, повідомлено їхніх родичів та відповідних правоохоронних органів.

Слід зазначити, що досі про 7 із 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей" , - заявив Котенко.

До повернення захисників на територію України вони продовжують залишатися в Єдиному реєстрі осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Котенко зазначив, що збір та аналіз інформації про зниклих безвісти під час військових дій є одним із пріоритетних напрямів його діяльності як уповноваженого.