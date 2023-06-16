Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать банк Фридмана

Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать банк Фридмана
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения". Национализация "Сенс Банка" (ранее "Альфа-банк) Фридмана и Авена может состояться до конца этого месяца. Об этом стало известно с карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

Подписанный президентом закон позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных собственников. В частности, "Сенс банк" (до 1 декабря 2022 года - "Альфа-Банк") Михаила Фридмана и Петра Авена.

По данным СМИ, несмотря на подписание президентом закона, процесс национализации не начнется на этой неделе. Вероятными датами являются 23 или 30 июня.

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