Зеленський підписав закон, що дозволяє націоналізувати банк Фрідмана

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану". Про це стало відомо з картки законопроекту на сайті Верховної Ради.

Підписаний президентом закон дає змогу НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників. Зокрема, "Сенс банк" (до 1 грудня 2022 року - "Альфа-Банк") Михайла Фрідмана та Петра Авена.

За даними ЗМІ, незважаючи на підписання президентом закону, процес націоналізації не розпочнеться цього тижня. Імовірними датами є 23 чи 30 червня.

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