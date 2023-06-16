Сырский посетил позиции на Бахмутском направлении
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских бойцов на Бахмутском направлении и с командирами бригад военные спланировали дальнейшие действия, сообщает Украинская правда.
Об этом Сырский заявил в Telegram.
"Бахмутское направление. Силы обороны продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю. Посетил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия.
Враг продолжает перебрасывать свои воинские части под Бахмут, сосредоточивает большие силы на этом направлении. Но у нас есть четкая задача - деоккупация наших территорий. Наше преимущество - в качестве, точности и мотивации", — говорится в заявлении.
Сырский заявил, что наемники "Вагнера" вышли с позиций, а те российские оккупанты, которые заняли эти позиции, слабее боевиков Евгения Пригожина.
По словам генерала, впереди важная работа и враг будет разбит.