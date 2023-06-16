Сирський відвідав позиції на Бахмутському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських бійців на Бахмутському напрямку і з командирами бригад військові спланували подальші дії, повідомляє Українська правда.

Про це Сирський заявив у Telegram.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю. Відвідав наших воїнів на передовій. З командирами бригад та тактичних угруповань визначили головні завдання та спланували подальші дії.

Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання — деокупація наших територій. Наша перевага — у якості, точності та мотивації" , — повідомив він.

Сирський заявив, що найманці "Вагнера" вийшли з позицій, а ті російські окупанти, які зайняли ці позиції, слабші за бойовиків Євгена Пригожина.

За словами генерала, попереду важлива робота і ворог буде розбитий.