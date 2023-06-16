Остин призвал Турцию одобрить вступление Швеции в НАТО

Соединенные Штаты Америки вновь призвали Турцию одобрить вступление Швеции в НАТО, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Остин заявил, что призвал Турцию разрешить вступление Швеции в НАТО во время вступительной встречи в пятницу со своим новым турецким коллегой Яшаром Гюлером.

"Целью моей сегодняшней встречи с ним была ознакомительная встреча, просто, чтобы поздравить его с назначением на должность министра обороны" , - говорится в сообщении.

По его словам, он использует любую возможность, чтобы побудить Турцию двигаться вперед и одобрить вступление Швеции в НАТО.

"Но это очень короткая встреча и мне нечего о ней сообщить" , - добавил Остин.

Швеция и НАТО

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине Финляндии и Швеция заявили о намерении присоединиться к НАТО.

Финляндия выполнила все условия и первой вступила в альянс. Членство Швеции блокирует Турция. Анкара требует от Стокгольма экстрадиции участников и сторонников "Рабочей партии Курдистана". Турция называет ее террористической организацией.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция может не присоединиться к НАТО на июльском саммите в Вильнюсе.