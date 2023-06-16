Зеленский: Путин должен быть дипломатически изолирован

Хорошими шагами президента государства-террориста Владимира Путина не остановить, нужна его полная дипломатическая изоляция, сообщает Укринформ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидерами африканских государств в Киеве.

"Я считаю, нельзя хорошими словами или добрыми шагами по отношению к президенту РФ остановить его агрессию. Я считаю, наоборот, дипломатическая изоляция, показать, что весь мир понимает, что он – агрессор и террорист, его окружение – это военные преступники, такие же, как он я считаю, что это может быть серьезным рычагом и повлиять на его общество" , - подчеркнул Зеленский.

Президент убежден, что нужно влиять таким образом на российское общество, чтобы они поняли, что изолированы именно из-за решений Путина по агрессии.

Он также призвал некоторых лидеров прекратить называвшуюся Россией войну против Украины "кризисом".