Зеленський: Путін має бути дипломатично ізольованим

Добрими кроками президента держави-терориста володимира путіна не зупинити, потрібна його повна дипломатична ізоляція, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з лідерами африканських держав у Києві.

"Я вважаю, не можна хорошими словами чи добрими кроками щодо президента РФ зупинити його агресію. Я вважаю, навпаки, дипломатична ізоляція, показати, що весь світ розуміє, що він – агресор і терорист, його оточення – це військові злочинці, такі самі, як він я вважаю, що це може бути серйозним важелем і вплинути на його суспільство" , - підкреслив Зеленський.

Президент переконаний, що потрібно впливати таким чином на російське суспільство, аби вони зрозуміли, що ізольовані саме через рішення Путіна щодо агресії.

Він також закликав деяких лідерів припинити називають розв’язаною Росією війну проти України "кризою".