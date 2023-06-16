В Севастополе и Алуште внезапно исчез свет

В оккупированном Севастополе и Алуште пропал свет. Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что якобы отключилась автоматика на подстанции "Севастополь", пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

"В половине Севастополя исчез свет. На карте видно, что электроснабжение прекращено в большей части Гагаринского, в Ленинском и южной части Нахимовского района. В Балаклаве и районе свет есть" , – говорилось в сообщении.

Кроме того, есть информация, что свет также отсутствует и в Алуште. Однако, несмотря на отсутствие света, в городе ходят троллейбусы.

Развожаев сообщил, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения потребителям Севастополя.