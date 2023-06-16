В Севастополе и Алуште внезапно исчез свет
В оккупированном Севастополе и Алуште пропал свет. Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что якобы отключилась автоматика на подстанции "Севастополь", пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
"В половине Севастополя исчез свет. На карте видно, что электроснабжение прекращено в большей части Гагаринского, в Ленинском и южной части Нахимовского района. В Балаклаве и районе свет есть", – говорилось в сообщении.
Кроме того, есть информация, что свет также отсутствует и в Алуште. Однако, несмотря на отсутствие света, в городе ходят троллейбусы.
Развожаев сообщил, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения потребителям Севастополя.
"Им понадобится несколько часов. На месте сейчас работает мой заместитель", – объяснил оккупационный чиновник.