В Севастополі та Алушті раптово зникло світло

В окупованому Севастополі та Алушті зникло світло. Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що нібито відключилася автоматика на підстанції "Севастополь", пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

"У половині Севастополя зникло світло. На карті видно, що електропостачання припинено в більшій частині Гагарінського, у Ленінському та південній частині Нахімовського району. У Балаклаві та районі світло є" , - йшлося в повідомленні.

Крім того, є інформація, що світло також відсутнє і в Алушті. Однак попри відсутність світла в місті ходять тролейбуси.

Развожаєв повідомив, що фахівці працюють над відновленням електропостачання споживачам Севастополя.