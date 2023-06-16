Украина победила Северную Македонию, уступая по ходу матча 2:0

Сборная Украины по футболу одержала волевую победу в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии — 2:3. Это был первый официальный поединок команды под руководством нового главного тренера Сергея Реброва, сообщает Деловая столица.

Голы: Барди, 31 (пенальти), Эльмас, 39 — Забарный, 62, Конопля, 68, Цыганков, 83

Первый там украинцы проиграли со счетом 2:0, однако во втором игроки сборной смогли собраться. Кроме того, сработали внесенные Ребровым коррективы — вышедшие на замену игроки значительно оживили игру.

Украина начала отбор на Евро-2024 в марте, уступив Англии со счетом 0:2. После этого в июне команду возглавил Сергей Ребров, а в первом товарищеском матче украинцы сыграли в результативную ничью 3:3.

Второй поединок сборная Украины играла на выезде против Северной Македонии, начавшей отбор победой над Мальтой. Для команд это был первый матч через два года: на чемпионате Европы-2020 украинцы победили со счетом 2:1.