Україна перемогла Північну Македонію, поступаючись по ходу матчу 2:0

Збірна України з футболу здобула вольову перемогу у матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії — 2:3. Це був перший офіційний поєдинок команди під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва, повідомляє Ділова столиця.

Голи: Барді, 31 (пенальті), Ельмас, 39 — Забарний, 62, Конопля, 68, Циганков, 83

Перший там українці програли з рахунком 2:0, проте у другому гравці нашої збірної змогли зібратися. Крім того, спрацювали внесені Ребровим корективи — гравці, які вийшли на заміну, значно пожвавили гру.

Україна розпочала відбір на Євро-2024 у березні, поступившись Англії з рахунком 0:2. Після цього у червні команду очолив Сергій Ребров, а у першому товариському матчі українці зіграли в результативну нічию 3:3.

Другий поєдинок збірна України грала на виїзді проти Північної Македонії, яка розпочала відбір перемогою над Мальтою. Для команд це був перший матч за два роки: на чемпіонаті Європи-2020 українці перемогли з рахунком 2:1.