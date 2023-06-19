Доллар прекратил падение. Что дальше

Несмотря на существенное падение спроса на иностранную валюту под влиянием сразу нескольких факторов (укрепление гривны к доллару и евро, летнее снижение активности бизнеса, наращивание финансовой помощи из-за рубежа), доллару так и не удалось опуститься до отметки 37,00 гривен на позиции «продажа».

Более того, в начале прошлой недели стоимость доллара в киевских оптовых обменных пунктах вновь пошла вверх. В среду 14 июня т.н. «белый» доллар (купюры образца 1996-2006 года) в Киеве предлагали по 37,27-37,29 гривен, а стоимость «синего» доллара (купюр образца 2009-2017 года) поднялась до 37,43-37,45 гривен. В Харькове в этот день доллары нового образца продавали даже по 37,50 гривен. Что же произошло?

Причиной очередного скачка цен на американскую валюту стало заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики, намеченное на 15 июня. Слухи о возможном повышении официального курса вызвали рост спроса на доллар. Впрочем, слухи так и остались слухами. Учетную ставку прогнозируемо оставили на прежнем уровне 25% годовых. Но, что даже более важно для валютного рынка, даже разговоры об изменении официального курса доллара к гривне, закрепленного НБУ на уровне 36,5686 гривен еще в июле прошлого года, не велись. Как только стало известно, что менять официальный курс сейчас не планируют, ценники на продажу доллара вновь устремились вниз. К выходным они снизились до 37,15-37,17 гривен за «старые» доллары и 37,29-37,31 гривен за «новые».

Предвидя вопросы читателей по поводу «белых»/ «синих» долларов (или «старых»/ «новых»), спешим сообщить: Национальный банк отреагировал на сложившуюся ситуацию, но… отреагировал вербально. Похоже, в здании на Институтской,9 то ли не владеют обстановкой, то ли мастерски делают вид, что ничего не происходит. А ситуация складывается довольно нехорошая: не только обменные пункты, но и многие банки отказываются принимать долларовые купюры 1996 года либо же предлагают сделать это с комиссией в размере от 15 до 30% от суммы. В то же время, как стало известно порталу «Курс Украины», тот же «Приватбанк» начал выдавать в кассе доллары исключительно старого образца (зачастую – именно 1996 года, которые так неохотно берут назад).

И если в Национальном банке попросили сообщать им о каждом случае отказа в принятии той или иной купюры, то, как вы понимаете, на наличие комисии при приеме они повлиять то ли не могут, то ли не хотят.

Как следствие, все чаще в столице и других городах начали встречаться два различных курса доллара: на «белый» (старый) он на 15-20 копеек дешевле, чем на «синий»(новый), а купюры 1996 года (если вы найдете, что затем с ними делать) продадут вообще по бросовой цене.

Что дальше будет с долларом?

Минимальная цена продажи доллара в 2023 году была зафиксирована в Киеве 4 апреля – 37,05 гривен. Такая же цена была замечена в воскресенье 11 июня в некоторых оптовых обменных пунктах столицы. Таким образом, в течение трех месяцев – апреля, мая и июня – гривне не удалось улучшить свои позиции. Аналитики портала «Курс Украины» заявляют о формировании так называемого «курсового дна», т.е. дешевле доллар вряд ли сможет опуститься. В то же время и сильно вырасти в цене доллар пока не может из-за отсутствия повышенного спроса.

Учитывая все эти факторы, аналитики портала «Курс Украины» предполагают, что диапазон колебаний курса доллара в ближайшие 2-3 недели сузится. Нижняя его граница составит 37,00-37,05 гривен, а верхняя – до 37,45-37,50 гривен. В пределах данного диапазона доллар и продолжит находиться вплоть до конца июня-начала июля.