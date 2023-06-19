Долар припинив падіння. Що далі
Незважаючи на суттєве падіння попиту на іноземну валюту під впливом одразу кількох факторів (зміцнення гривні до долара та євро, літнє зниження активності бізнесу, нарощування фінансової допомоги з-за кордону), долару так і не вдалося опуститися до позначки 37,00 гривень на позиції "продаж".
Більше того, на початку минулого тижня вартість долара у київських оптових обмінних пунктах знову пішла вгору. У середу 14 червня т.зв. "білий" долар (купюри зразка 1996-2006 року) у Києві пропонували по 37,27-37,29 гривень, а вартість "синього" долара (купюр зразка 2009-2017 року) піднялася до 37,43-37,45 гривень. У Харкові цього дня долари нового зразка продавали навіть 37,50 гривень. Що сталося?
Причиною чергового стрибка цін на американську валюту стало засідання правління НБУ з монетарної політики, намічене на 15 червня. Чутки про можливе підвищення офіційного курсу спричинили зростання попиту на долар. Втім, чутки так і залишились чутками. Облікову ставку прогнозовано залишили на колишньому рівні 25% річних. Але, що важливіше для валютного ринку, навіть розмови про зміну офіційного курсу долара до гривні, закріпленого НБУ на рівні 36,5686 гривень ще в липні минулого року, не велися. Щойно стало відомо, що змінювати офіційний курс зараз не планують, цінники на продаж долара знову кинулися вниз. До вихідних вони знизилися до 37,15-37,17 гривень за "старі" долари та 37,29-37,31 гривень за "нові".
Передбачаючи питання читачів з приводу «білих»/«синіх» доларів (або «старих»/«нових»), поспішаємо повідомити: Національний банк відреагував на ситуацію, але... відреагував вербально. Схоже, в будівлі на Інститутській, 9 чи не володіють обстановкою, чи майстерно вдають, що нічого не відбувається. А ситуація складається досить погана: як обмінні пункти, так й багато банків відмовляються приймати доларові купюри 1996 року або пропонують зробити це з комісією в розмірі від 15 до 30% від суми. У той же час, як стало відомо порталу «Курс України», той же «Приватбанк» почав видавати в касі долари виключно старого зразка (найчастіше – саме 1996 року, який так неохоче беруть назад).
І якщо у Національному банку попросили повідомляти їм про кожен випадок відмови у прийнятті тієї чи іншої купюри, то, як ви розумієте, на наявність комісії при прийомі вони вплинути чи то не можуть, чи то не хочуть.
Як наслідок, все частіше у столиці та інших містах почали зустрічатися два різні курси долара: на «білий» (старий) він на 15-20 копійок дешевше, ніж на «синій» (новий), а купюри 1996 року (якщо ви знайдете, що потім з ними робити) продадуть взагалі за непрямою ціною.
Що далі буде із доларом?
Мінімальна ціна продажу долара у 2023 році була зафіксована у Києві 4 квітня – 37,05 гривень. Така сама ціна була помічена в неділю 11 червня у деяких оптових обмінних пунктах столиці. Таким чином, протягом трьох місяців – квітня, травня та червня – гривні не вдалося покращити свої позиції. Аналітики порталу "Курс України" заявляють про формування так званого "курсового дна", тобто дешевше долар навряд чи зможе опуститися. У той же час і сильно зрости в ціні долар поки не може через відсутність підвищеного попиту.
Враховуючи всі ці фактори, аналітики порталу «Курс України» припускають, що діапазон коливань курсу долара в найближчі 2-3 тижні звузиться. Нижній його кордон становитиме 37,00-37,05 гривень, а верхній – до 37,45-37,50 гривень. У межах даного діапазону долар і продовжить перебувати аж до кінця червня-початку липня.