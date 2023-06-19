Войска РФ наступают на Лиманском и Купянском направлениях — Минобороны

Российские войска активно наступают на Лиманском и Купянском направлении, пытаясь перехватить инициативу в ВСУ. Для этого противник подтянул свои силы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, сейчас продолжаются горячие бои. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов

"Враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Сейчас для врага это основное направление наступления. Поэтому сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в том числе десантно-штурмовых" , — сообщила Маляр.

Силы обороны Украины не дают врагу продвигаться и действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах, добавила заместитель министра обороны.