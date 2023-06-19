Війська РФ наступають на Лиманському і Куп‘янському напрямках — Міноборони

Російські війська активно наступають на Лиманському та Куп'янському напрямку, намагаючись перехопити ініціативу в ЗСУ. Для цього противник підтягнув свої сили.

Про це повідомила﻿ заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, наразі тривають гарячі бої. Фіксується висока активність ворожих обстрілів

"Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових" , — повідомила Маляр.

Сили оборони України не дають ворогу просуватись та діють в умовах переваги ворога в силах та засобах, додала заступниця міністра оборони.