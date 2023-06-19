Число погибших из-за подрыва Каховской ГЭС снова возросло

В результате российского террористического акта - подрыва Каховской ГЭС - погибли 18 человек. При этом 31 человек до сих пор числится пропавшим без вести, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Вода продолжает отступать. Но подтопленными до сих пор остаются 39 населенных пунктов и 818 домов. Наши спасатели за сутки откачали почти 24 тысячи кубометров воды" , - сообщил он.

Клименко сообщил, что из подтопленных населенных пунктов эвакуировали 3 773 человека и 284 животных.