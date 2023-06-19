Кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС знову зросла
Унаслідок російського терористичного акту - підриву Каховської ГЕС - загинули 18 осіб. При цьому 31 людина досі вважається зниклою безвісти, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Вода продовжує відступати. Але підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів і 818 будинків. Наші рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води", — повідомив він.
Клименко повідомив, що з підтоплених населених пунктів евакуювали 3 773 людини та 284 тварин.
"На жаль, загинули 18 осіб. 14 - від утоплення, 4 - від вогнепальних поранень під час евакуації. Зниклих безвісти - 31 особа. Шукаємо кожного", — заявив глава МВС.