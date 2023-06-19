Украина победила сборную Мальты в отборе на Евро-2024

Сборная Украины по футболу добыла вторую победу в отборе на Евро-2024. В третьем поединке украинцы обыграли команду Мальты, сообщает Суспільне.

В первом тайме ни одной из сборных не удалось открыть счет.

После перерыва Украина заработала пенальти за игру рукой защитником Мальты, однако Андрей Ярмоленко не смог забить гол.

Далее благодаря активной игре у ворот Мальты Украина заработала еще один пенальти на 72-й минуте – арбитр зафиксировал нарушение на Андрее Ярмоленко. На этот раз пробил с отметки Виктор Цыганков, обыгравший голкипера Мальты, сделав счет 1:0.

Матч Украина – Мальта проходил через два дня после игры против Северной Македонии, закончившегося победой "сине-желтых" со счетом 3:2.