Україна перемогла збірну Мальти у відборі на Євро-2024

Збірна України з футболу здобула другу перемогу у відборі на Євро-2024. У третьому поєдинку українці обіграли команду Мальти, повідомляє Суспільне.

У першому таймі жодній зі збірних не вдалося відкрити рахунок.

Після перерви Україна заробила пенальті за гру рукою захисником Мальти, втім Андрій Ярмоленко не зміг забити гол.

Далі завдяки активній грі біля воріт Мальти Україна заробила ще один пенальті на 72-й хвилині - арбітр зафіксував порушення на Андрієві Ярмоленку. Цього разу пробив з позначки Віктор Циганков, який переграв голкіпера Мальти, зробивши рахунок 1:0.

Матч Україна - Мальта проходив через два дні після гри проти Північної Македонії, який закінчився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:2.