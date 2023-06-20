В Херсоне спасатели попали под обстрел россиян, один погиб — ОП
Российские захватчики в очередной раз за этот день, 20 июня, нанесли удар по Херсону - под обстрел попали спасатели, которые расчищали ил, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые расчищали ил", — сообщил он.
По его словам, в результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 8 сотрудников пострадали.
Утром 20 июня оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Из-за обстрела погиб 27-летний мужчина.