В Херсоне спасатели попали под обстрел россиян, один погиб — ОП

Российские захватчики в очередной раз за этот день, 20 июня, нанесли удар по Херсону - под обстрел попали спасатели, которые расчищали ил, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые расчищали ил" , — сообщил он.

По его словам, в результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 8 сотрудников пострадали.

Утром 20 июня оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Из-за обстрела погиб 27-летний мужчина.