В Херсоні рятувальники потрапили під обстріл росіян, один загинув – ОП

Російські загарбники вчергове за цей день, 20 червня, завдавати удару по Херсону – під обстріл потрапили рятувальники, які розчищали мул, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул" , — повідомив він.

За його словами, внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали.

Зранку 20 червня окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Через обстріл загинув 27-річний чоловік.