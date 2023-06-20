Суд оставил президента "Мотор Сичи" Богуслаева под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении суда.

Так, в понедельник, 19 июня, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого к определению следователя судьи Шевченковского районного суда города Киева от 19 мая 2023 года.

Этим определением был продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 июля 2023 включительно без определения размера залога.

Постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 19 мая оставили по-прежнему, а апелляционную жалобу стороны защиты в интересах Богуслаева – без удовлетворения.