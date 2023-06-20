Суд залишив президента "Мотор Січі" Богуслаєва під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, який підозрюється у пособництві державі-агресору, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні суду.

Так, в понеділок, 19 червня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня 2023 року.

Цією ухвалою було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 17 липня 2023 року включно без визначення розміру застави.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня залишили без змін, а апеляційну скаргу сторони захисту в інтересах Богуслаєва – без задоволення.