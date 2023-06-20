Россиянам не удается прорвать украинскую оборону на востоке – Минобороны

На востоке российские оккупационные войска пытаются наступать, однако прорвать оборону украинских войск им не удается, сообщает Укринформ.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Если для нас основные наступательные действия происходят на юге по нескольким направлениям, то враг основным направлением своего удара определяет восток, и его основное наступление продолжается именно там. Несмотря на то, что враг должен быть в обороне на юге, они все равно не оставляют своих планов выйти на границы Донецкой, Луганской областей.

Наступлением его можно назвать даже масштабным по происходящему на Лиманском и Купянском направлении и враг действительно туда стягивает подразделения десантно-штурмовых войск для того, чтобы эффективно прорвать нашу оборону. Пока что врагу не удается это сделать" , – сообщила Маляр.

Она отметила, что по количеству боеприпасов, которые там использует враг, и по количеству его потерь это сравнимо с ожесточенными боями в Бахмуте.

По информации заместителя министра, на Марьинском и Авдеевском направлениях враг также совершает наступление, украинские войска находятся в обороне.

"Никакого метра земли нашей там враг не преодолел, не продвинулся, но это только благодаря мужеству и профессионализму наших военных" , — отметила Маляр.

Также заместитель министра отметила, что на Запорожском направлении проходят бои, где Силы обороны наступают, а враг – в обороне. В то же время, есть участки, где ситуация противоположная: враг наступает, а украинские войска обороняются.