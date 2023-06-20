Росіянам не вдається прорвати українську оборону на сході – Міноборони

На сході російські окупаційні війська намагаються наступати, однак прорвати оборону українських військ їм не вдається, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Якщо для нас основні наступальні дії відбуваються на півдні по кількох напрямках, то ворог основним напрямком свого удару визначає схід, і його основний наступ триває саме там. Попри те, що ворог мусить бути в обороні на півдні, вони все одно не залишають своїх планів вийти на кордони Донецької, Луганської областей.

Наступом його можна назвати, навіть масштабним, по тому, що відбувається на Лиманському і Куп’янському напрямку, і ворог дійсно туди стягує підрозділи десантно-штурмових військ для того, щоб ефективно прорвати нашу оборону. Поки що ворогу не вдається це зробити", – повідомила Маляр.

Вона зазначила, що за кількістю боєприпасів, які там використовує ворог, та кількістю його втрат це можна порівняти із запеклими боями у Бахмуті.

За інформацією заступниці міністра, на Мар'їнському та Авдіївському напрямках ворог також здійснює наступ, українські війська перебувають в обороні.

"Жодного метра землі нашої там ворог не подолав, не просунувся, але це тільки завдяки мужності та професійності наших військових", – зазначила Маляр.

Також заступниця міністра відзначила, що на Запорізькому напрямку відбуваються бої, де Сили оборони наступають, а ворог – в обороні. Водночас є ділянки, де ситуація протилежна: ворог наступає, а українські війська обороняються.