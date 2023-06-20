Число погибших после подрыва Каховской ГЭС возросло до 21 — МВД

Число погибших в результате аварии на Каховской ГЭС возросло до 21 человека, из них 5 граждан погибли из-за прицельных выстрелов россиян, сообщает Укринформ.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"15-й день ликвидации катастрофы на Каховской ГЭС. Остаются подтопленными 595 домов в Херсонской области. Из-за действий врага, к сожалению, растет количество погибших и раненых. Россияне продолжают обстрелы людей. Сейчас 21 человек погиб, в том числе 5 — из-за прицельных обстрелов россиян. 28 получили раненые, из них 16 - наши ликвидаторы" , - уточнил министр.

По его словам, эпидемиологическая ситуация - стабильная и контролируемая, вспышки инфекционных заболеваний не зафиксированы. Соответствующие специалисты систематически отбирают пробы воды – как технической, так и питьевой, отметил глава МВД.