Кількість загиблих після підриву Каховської ГЕС зросла до 21 — МВС

Кількість загиблих унаслідок аварії на Каховській ГЕС наразі зросла до 21 особи, з них 5 громадян загинуло через прицільні постріли росіян, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"15-й день ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС. Залишаються підтопленими 595 будинків на Херсонщині. Через дії ворога, на жаль, зростає кількість загиблих та поранених. Росіяни продовжують обстріли людей. Наразі 21 особа загинула, зокрема 5 — через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранені, з них 16 — наші ліквідатори" , - уточнив міністр.

За його словами, епідеміологічна ситуація - стабільна та контрольовано, спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано. Відповідні спеціалісти систематично відбирають проби води - як технічної, так і питної, зазначив глава МВС.