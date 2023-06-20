НБУ запретил обменникам не принимать незначительно поврежденные купюры

Украинским финансовым учреждениям запретили отказывать в обмене валют, основываясь на человеческом факторе, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

По его словам, чтобы сделать невозможными спекуляции в финучреждениях, Нацбанк принял изменения - отменил определение незначительного износа банкнот.

"Нацбанк запретил финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот" , - отметил Пышный.

Он уточнил, что теперь кассир не сможет "на глаз" оценить подлинность банкнот или их состояние и отказывать в обмене валюты, потому что ему "показалось, что где-то не соответствует рисунок или не такой цвет".

Пышный рассказал, что подобные нововведения полностью уберют человеческий фактор при обмене валют.

Напомним, в мае украинские финучреждения начали устанавливать дополнительную комиссию за прием якобы изношенных купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

Позже в НБУ отреагировали и уточнили, что дополнительную комиссию банки могут брать только за прием иностранных банкнот, имеющих значительные повреждения.

При этом в Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается ввести штрафы для финучреждений за незаконный отказ в обмене валют.