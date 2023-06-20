Появился свежий спутниковый снимок Каховского водохранилища

Каховское водохранилище прекратило свое существование после того, как россияне подорвали гидроэлектростанцию, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки.

"Новые спутниковые снимки подтверждают, что Каховского водохранилища фактически больше не существует" , - пишет мониторинговый проект.

При этом на спутниковых снимках можно заметить, что от водохранилища остались только река Днепр, несколько притоков и несколько небольших озер.