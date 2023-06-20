З'явився свіжий супутниковий знімок Каховського водосховища

Каховське водосховище припинило своє існування після того, як росіяни підірвали гідроелектростанцію, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це свідчать нові супутникові знімки.

"Нові супутникові знімки підтверджують, що Каховського водосховища фактично більше немає" , - пише моніторинговий проєкт War Mapper.

При цьому на супутникових знімках можна побачити, що від водосховища залишилися лише річка Дніпро, кілька приток та кілька невеликих озер.