Украина с начала войны привлекла международную помощь на $51 миллиард

Украина с начала года привлекла международную финансовую помощь на 20 млрд долларов, сообщает Укринформ.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал во время выступления на Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне.

"В этом году мы привлекли 20 миллиардов долларов, а с начала войны нам всего удалось привлечь 51 миллиард долларов" , - сказал Марченко.

Как сообщалось, в 2023 году Украина ожидает 42 млрд долларов. финансовой помощи, включая 4,6 миллиарда долларов от Международного валютного фонда.