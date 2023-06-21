Україна з початку війни залучила міжнародної допомоги на $51 мільярд

Україна з початку року залучила міжнародної фінансової допомоги на 20 мільярдів доларів, повідомляє Укрінформ.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав під час виступу на Конференції з питань відновлення України, яка проходить у Лондоні.

"У цьому році ми залучили 20 мільярдів доларів, а з початку війни нам всього вдалось залучити 51 мільярд доларів" , - сказав Марченко.

Як повідомлялось, у 2023 році Україна очікує 42 млрд дол. фінансової допомоги, включно з 4,6 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду.