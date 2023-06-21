НАБУ работает над возвращением золота Януковича в Украину

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) совместно с правоохранителями Швейцарии расследует уголовное производство, в рамках которого в этой стране арестовано 600 килограммов золота в окружении экс-президента Виктора Януковича, сообщает Укринформ.

Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос.

"Я не могу разглашать сведения о процедуре возвращения золота, поскольку оно связано с сотрудничеством с международными органами... но мы надеемся, что все вернем" , - сказал он, отвечая на вопрос, как движется это дело.

Ранее кейс, в котором арестовано 600 килограммов золота в Швейцарии, расследовал Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры под руководством заместителя генпрокурора Евгения Енина. В 2019 году, когда у Генпрокуратуры закончились полномочия следствия, это дело было передано в НАБУ.